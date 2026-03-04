Real lagao o Mbappeovoj ozljedi, ligamenti su na rubu pucanja

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Do Svjetskog prvenstva ostalo je 100 dana i Mbappé nema vremena za gubljenje. Potrebno mu je svih 100 dana da se potpuno oporavi", objasnio je Meana.

Došlo je do ozbiljnog neslaganja između Real Madrida i tima Kyliana Mbappéa oko težine njegove ozljede i brzine povratka na teren. Klub želi da Mbappé zaigra u uzvratnom meču Lige prvaka protiv Manchester Cityja, dok njegov najbliži krug smatra da bi to bilo prerano i rizično.

Ove napetosti dolaze u vrlo nezgodnom trenutku za španjolskog velikana, koji se još oporavlja od šokantnog domaćeg poraza od Getafea, čime su ozbiljno ugrožene nade za osvajanje naslova u La Ligi. Službeni stav kluba odiše opreznim optimizmom, no informacije iz Mbappéovog tabora ukazuju na znatno ozbiljniju medicinsku situaciju od one koja se predstavlja javnosti.

Iako Real službeno tvrdi da je riječ o uganuću koljena, novinar Goal,com Anton Meana navodi da je ozljeda zapravo puno ozbiljnija te da je Mbappéov stražnji križni ligament na granici izdržljivosti. Njegov tim inzistira na oprezu zbog Svjetskog prvenstva koje je za 100 dana, jer bi žurba s povratkom mogla dovesti do teže ozljede i propuštanja turnira.

