Rat bukti: U Realu boluju od kroničnog ‘barcelonitisa’

Prvi čovjek Barçe smatra da su napadi povezani s aferom Negreira samo još jedan dokaz opsesije madridskog kluba, koji je, prema njegovim riječima, više zabrinut za Barcelonu nego za vlastite probleme.

Rat riječima između dva španjolska nogometna giganta dosegnuo je novu razinu. Samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Reala, Florentino Pérez, u vatrenom govoru članovima kluba opisao „slučaj Negreira“ kao najveći skandal u povijesti nogometa, Laporta je uzvratio sarkastičnim protunapadom.

Odnosi između klubova, donedavno obilježeni savezom oko projekta europske Superlige, čini se da su u potpunosti narušeni. Nakon Pérezova govora u kojem je napao Barcelonu, La Ligu, Španjolski nogometni savez (RFEF) i medije, Laporta je novinarima ponudio svoju „medicinsku“ procjenu situacije.

Prvi čovjek Blaugrane sugerirao je da neumorna usredotočenost Real Madrida na pravne probleme Barcelone predstavlja simptom dubljeg psihološkog problema. Umjesto da ga zastraši privatna tužba Madrida vezana uz Negreiru, Laporta tvrdi da se opsesija sada pretvorila u nešto kronično.

„Prije je to bio barcelonitis, ali sada je akutni barcelonitis“, rekao je Laporta. „Vidim da je barcelonitis u samoj srži navijača Madrida.“

Upitan zašto vjeruje da je Madrid zauzeo tako agresivan stav, Laporta je odbacio pravne argumente i ukazao na mentalno stanje svojih rivala.

„Pitajte njih“, odgovorio je. „Ono što ja vidim jest da imaju akutni barcelonitis – i to nam savršeno odgovara.“

Prema njegovu mišljenju, buka koja dolazi s Bernabéua zapravo je pozitivan znak za njegov klub. Tvrdi da, ako Real Madrid svoje sastanke provodi analizirajući povijest i pravne bitke Barcelone, zanemaruje vlastite probleme.

„To znači da su više zabrinuti za nas nego za ono oko čega bi se doista trebali brinuti“, dodao je, sugerirajući da će im takvo odvlačenje pozornosti na kraju štetiti na terenu.