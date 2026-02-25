Rat Atalante i Borussije zbog “slučaja Inacio”: otkazan UEFA-in ručak

Podijeli :

(AP Photo/Antonio Calanni)

Predsjednik Atalante Antonio Percassi za Sky Sport nije skrivao ogorčenje

Nove napetosti između Atalante i Borussije Dortmund, ali i na relaciji s UEFA-om, kulminirale su otkazivanjem tradicionalnog službenog ručka uoči večerašnjeg susreta Lige prvaka. Kao i prije prve utakmice, čelnici klubova neće sjesti za isti stol, što dovoljno govori o dubini sukoba.

Predsjednik Atalante Antonio Percassi za Sky Sport nije skrivao ogorčenje: istaknuo je da je riječ o velikom nedostatku poštovanja prema igraču koji je prošao akademiju u Zingoniji te naglasio kako Borussia nikada nije pokazala spremnost za razgovor, zbog čega je slučaj završio pred FIFA-om.

U središtu spora je Samuele Inacio, talentirani napadač koji je kao maloljetnik 2024. napustio Atalantu i prešao u Dortmund. U Bergamu smatraju da je transfer izveden na sporan način te i dalje traže reakciju UEFA-e. Danas 17-godišnji Inacio nastupa za drugu momčad Borussije, dok sukob dvaju klubova ne pokazuje znakove smirivanja.