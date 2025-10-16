Pukštas objasnio zašto je odbio poziv zemlje svojih roditelja: ‘Izravno sam to rekao’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Rokas Pukštas svojim je nastupima u dresu Hajduka privukao pažnju američkog nogometnog saveza, ali i još jedne reprezentacije.

U njihovom bi ga dresu voljeli vidjeti i Litvanci, za čiju reprezentaciju Pukštas ima pravo nastupa jer su mu roditelji iz te države. Kad su pozivi stigli, jasno je dao do znanja da je njegova odanost usmjerena prema zemlji u kojoj je rođen što je sad još jednom potvrdio za Morning Footy CBS Sports Golazo.

“Kao dvojni državljanin, dobio sam pozive iz Litve, ali izravno sam rekao da sam ovdje kako bih igrao za SAD. Znaju gdje mi je srce i to sam im rekao”, objasnio je.

Dodao je i da još nije razgovarao s aktualnim vodstvom američke reprezentacije pod izbornikom Maurizijom Pochettinom, ali je svjestan da mora što boljim igrama doprinijeti Hajduku gdje mu je uvelike pomogao Ivan Rakitić.

“Pitao sam ga za korak po korak procesa kako on tome pristupa. Proveo me kroz sve”, rekao je Pukštas, dodavši: “Proveo me kroz detalje koje je naučio. Dakle, zahvalan sam Rakitiću na svemu što mi je dao.”