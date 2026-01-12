Pudar za SK: Za Hajduk bi bilo bolje da je doveo tu dvojicu umjesto ovih pustih ‘pojačanja’

Podijeli :

I dok hrvatski prvoligaški travnjaci miruju u ovom razdoblju aktivne su uprave naših klubova. Još uvijek nema neke bombe koja bi zatresla zimski mercato, ali svejedno hrvatski klubovi se preslaguju, pojačavaju za skori nastavak sezone.

Kako gleda na dosadašnji tijek prijelaznog roka u HNL-u prokomentirao nam je Ivan Pudar. Jasno, legenda Bijelih naglasak uvijek stavlja na svoj Hajduk ali nije zaboravio ni druge klubove naše Lige 10.

Ivane, sezona samo što nije nastavljena, naši prvoligaši bruse formu za proljetni dio HNL-a, transfer bombi još nema?

“Nema ih i neće ih ni biti vjerojatno. Naša liga je u padu o čemu već često pričam, klubovi nemaju novca za prava pojačanja, koja treba platiti pa se sve svodi na dovođenje stranaca. Pazite, da se ne shvati krivo, ništa nemam protiv stranih igrača, uostalom i ja sam igrao u inozemstvu, ali isključivo sam za kvalitetu”, ističe Pudar.

Krenut ćemo s Hajdukom, na Poljudu su za sada samo aktivne rubrike odlasci(Karačić, Gonzales), ni jedno novo ime nije (još)sletjelo na Poljud?

“Ma, u Hajduku već dugo nema neke promišljene transfer politike. Ljetos su doveli 8, 9 igrača, pretežito strance, i nitko se još nije pokazao kao pojačanje. Dapače, neki su već otišli ili su na odlasku, što samo potvrđuje da nema prave sportske politike ali nitko ne preuzima odgovornost. Igrači godinama dolaze, neki kada zabiju jedan gol se od njih prave Messiji, ali se brzo pokaže njihova prava vrijednost. Da su doveli Fruka i svojedobno Miereza umjesto tih pustih „pojačanja“ bilo bi sigurno bolje za klub. Sjetim se što se ljetos govorilo o Pajazitiju, da bi ubrzo završio na klupi. Karačić je došao kao pojačanje, a sada bivši član Lokomotive govori da mu je želja bila odlazak u Osijek?!”

Čini se da je ljudima koji vode Hajduk prioritet prodaja mladog Mlačića. Inter iz Milana navodno nudi 5 milijuna eura, ali će talentirani stoper odigrati još proljeće u bijelom dresu?

“Ma, da vam kažem nešto, normalno je da se igrači prodaju, ali taj novac koji će se dobiti za Mlačića ako se realizira transfer neće se utrošiti na dolazak pravih pojačanja za proljeće, na igrače koji rade razliku. S tim novcem će se dobiti mjesec i po dana mira, za plaće, za tekuće poslovanje. Puno je zaposlenika, treba isplatiti sve te plaće. Financije su problem što se ogleda i u činjenici da je momčad ostala u Splitu ove zime, nije se nigdje otišlo na pripreme. Pa, u moje vrime se barem otišlo par dana trčati malo na Kupres!”

Po mnogima trener Garcia ima u vlastitim redovima najveća pojačanja za proljeće, Rebića koji će proći kompletne pripreme, Livaju koji je u drugom dijelu jeseni nakon ozljede uglavnom na klupi, pa Šege koji igra kao u najboljim danima u Varaždinu?

“Sigurno da Hajduk ima unutarnje rezerve, ali njih treba znati iskoristiti. Treba međutim biti oprezan kod najava jer se neki igrači nakon 1-2 utakmice dižu u nebesa, pa ih nema nigdje na mapi.”

Bez obzira na navedene okolnosti činjenica je da Hajduk za vodećim Dinamom zaostaje samo bod, i da ta borba za naslov je itekako živa?

“Naravno da nije ništa unaprijed izgubljeno, ali meni je ta priča o 20 godina bez titule već postala pomalo dosadna. Hajduk se godinama utapa u sivilu prosječnosti, nema ga ni blizu Europe, i o čemu mi govorimo.”

Predsjednik kluba je prije ove sezone govorio oprezno o ambicijama, ustvrdivši da je ovo stabilizacijska godina?

“Kada ulaziš u stabilizacijsku godinu onda ne dovedeš 8 pojačanja na ljeto, već valjda uvodiš 7-8 svojih mladih igrača. Opet se vraćam na činjenicu da nema konzistentnosti, gdje je Durdov, Bamba…”

Ni u Maksimiru ne cvatu ruže, nema zvučnih imena, štoviše pišu se samo odlasci (Živković, Perić, Mudražija…)bilo je tamo i više turbulencija nego „doli“ u Dalmaciji?

“Već sam rekao da je Dinamo prošlo ljeto doveo ogroman broj novih igrača, okupio je dosta kvalitete ali očito ih nisu uspjeli spojiti u jednu cjelinu. Nije isto kada govorimo o nogometašima ili o ribarima, trgovcima…Puno je bilo diskontinuiteta, lutanja, očito nezadovoljnih igrača. Sada su se počeli rješavati nekih od tih igrača, koji su bili dizbalans. Dolaskom Zvone Bobana na čelo kluba Dinamo je pokazao da hoće ozbiljno raditi, ali to je proces koji ne ide tako lako ni brzo. Dinamu financije nisu problem, eto čitam da žele angažirati sina od Zidanea koji briljira na Afričkom kupu…”

Treba li Dinamu Livaković?

“Ne znam, ne bih rekao osim ako ne pričamo o tome da Livakovića treba imati u punoj spremi na ljeto na SP. Dinamo ima dobre vratare, počevši od Filipovića.”

Rijeka radi u tišini, na Rujevici su izašli iz raznih oluja, i kreću prema gornjem domu?

“Rijeka je lani prodala sve najbolje igrače i na kraju postala prvak. I ovo ljeto su odlazili igrači, stigao je i novi trener, ali Rijeka izgleda sve bolje. Evo vam i Istra, i oni su prodali glavne igrače, novi je trener a sada su 3.,bore se za Europu. Tu je i Varaždin, Belupo koji su godinama tu izvan borbe za ostanak, s europskim ambicijama s ne tako velikim proračunima. Znači da se može, da znaju raditi.”

Bit će zanimljivo i u donjem dijelu lige, Osijek u grčevitoj borbi za spas ne štedi novac za pojačanja, ali ni Vukovar ne miruje. Kako gledate na borbu za ostanak?

“Osijek je po meni i jesenas imao dobre igrače, ali nisu to pokazali na terenu. Kada gori kuća onda se ne pita koliko košta, ali sama činjenica da dolaze zvučna imena nije jamstvo da ćete na kraju ostvariti cilj. To se bezbroj puta pokazalo. Bit će veselo, eto veselim se nastavku HNL-a koji je u padu ali je to naša liga”, završio je u svom stilu britki na jeziku Ivan Pudar.