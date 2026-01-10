Evo za koliko Osijek može otkupiti Karačića od Hajduka na kraju sezone

Podijeli :

NK Osijek

Desni bek Fran Karačić napustio je Hajduk i preselio u Osijek. Nakon jedne polusezone na Poljudu odlučio je potražiti veću priliku za igru.

U ugovor o posudbi uključena je i mogućnost otkupa, a prema informacijama Dalmatinskog portala iznos bi trebao biti oko 400 tisuća eura.

“I meni je drago da se konačno sve završilo jer je moja želja bila doći u Osijek. Ovo je pozitivan rasplet za sve koji su bili uključeni u ovaj posao. Želim igrati i pomoći svojim novim suigračima. Ugodna je spoznaja za mene da je i navijačima Osijeka, kako čujem, drago što sam došao u ovoj situaciji u kojoj se momčad nalazi.

Bit će jako bitno da oni na svakoj utakmici budu uz nas i da svi zajedno vjerujemo kako će nam proljeće donijeti dosta dobrih stvari”, rekao je Karačić za službenu stranicu Osijeka.

Dotaknuo se i razdoblja provedenog u Hajduku:

“Krenulo je sve dobro, kasnije su se stvari malo promijenile, a dogodila mi se i lakša ozljeda koja me je, možda, tada malo poremetila. Sada sam odlučio prvenstveno zbog sebe i svoje minutaže, odnosno onoga što mi donosi bliska budućnost, a to je Svjetsko prvenstvo, preuzeti stvari u svoje ruke.

Jednostavno mi treba kontinuitet igara, razgovarao sam s trenerom Garcijom i na kraju je bio korektan. Kada me već nije vidio u prvom planu, dopustio mi je odlazak u Osijek. Vjerujem da ću se ovdje nametnuti, osjećati dobro i ono što je najvažnije, igrati.”