Evo za koliko Osijek može otkupiti Karačića od Hajduka na kraju sezone

Desni bek Fran Karačić napustio je Hajduk i preselio u Osijek. Nakon jedne polusezone na Poljudu odlučio je potražiti veću priliku za igru.
“I meni je drago da se konačno sve završilo jer je moja želja bila doći u Osijek. Ovo je pozitivan rasplet za sve koji su bili uključeni u ovaj posao. Želim igrati i pomoći svojim novim suigračima. Ugodna je spoznaja za mene da je i navijačima Osijeka, kako čujem, drago što sam došao u ovoj situaciji u kojoj se momčad nalazi.
Bit će jako bitno da oni na svakoj utakmici budu uz nas i da svi zajedno vjerujemo kako će nam proljeće donijeti dosta dobrih stvari”, rekao je Karačić za službenu stranicu Osijeka.
Dotaknuo se i razdoblja provedenog u Hajduku:
“Krenulo je sve dobro, kasnije su se stvari malo promijenile, a dogodila mi se i lakša ozljeda koja me je, možda, tada malo poremetila. Sada sam odlučio prvenstveno zbog sebe i svoje minutaže, odnosno onoga što mi donosi bliska budućnost, a to je Svjetsko prvenstvo, preuzeti stvari u svoje ruke.
Jednostavno mi treba kontinuitet igara, razgovarao sam s trenerom Garcijom i na kraju je bio korektan. Kada me već nije vidio u prvom planu, dopustio mi je odlazak u Osijek. Vjerujem da ću se ovdje nametnuti, osjećati dobro i ono što je najvažnije, igrati.”
U početnoj postavi Gonzala Garcije se posljednji put našao 4. listopada u utakmici protiv Vukovara, a u narednih osam utakmica skupio 36 minuta. Osim za Hajduk, igrao je za Zagreb, Kustošiju, Lokomotivu, Lučko, Dinamo, Bresciju i Rudeš.
