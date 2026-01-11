Slovan promijenio ponudu za Mudražiju, Dinamo ju odbio

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Robert Mudražija (28) ove sezone nije dobio značajniju minutažu u Dinamu. Iako je ljetos stigao uz velika očekivanja i s pozitivnim reakcijama navijača, zasad se nije uspio nametnuti. Upisao je samo pet nastupa, od čega je jednom započeo utakmicu od prve minute. Bivši ofenzivac bio je vrlo blizu transfera u slovački Slovan iz Bratislave.

Prema prvim informacijama, Slovan je Dinamu trebao isplatiti 700 tisuća eura odštete, no vodstvo kluba naknadno je promijenilo ponudu te je plan bio da Mudražija dođe na posudbu od godinu dana. Dinamo je tu opciju kako javlja Index odbio, pa će Mudražija zasad ostati u klubu, iako odlazak i dalje nije isključen.

Mudražija je nogometno odrastao u Dinamovoj akademiji, a potom je igrao za Zagreb. U Austriju je otišao 2016. godine potpisavši za Liefering, dok se u HNL-u afirmirao u Osijeku, što mu je otvorilo vrata većeg inozemnog transfera. U siječnju 2019. prešao je u danski Copenhagen za 2,7 milijuna eura, dok mu Transfermarkt trenutačno procjenjuje vrijednost na milijun eura.

Dvije godine kasnije vratio se u Hrvatsku kao posuđeni igrač danskog kluba, igrao je za Rijeku, a zatim i za ljubljansku Olimpiju. Ljeto 2022. ponovno je došao u HNL, potpisavši za Slaven Belupo, da bi godinu dana kasnije prešao u Lokomotivu. Prošlog ljeta stigao je u Dinamo za pola milijuna eura, no u Maksimiru je dobio ograničenu minutažu i nije se etablirao u prvom timu.

Slovan iz Bratislave trenutačno je prvak Slovačke i vodi na tablici s 39 bodova, bod više od Dunajske Strede. Momčad je procijenjena na 31 milijun eura, a najskuplji igrač kluba je 20-godišnji slovački ofenzivac Nino Marcelli, vrijedan pet milijuna eura. U klubu igra i bivši dinamovac Marko Tolić (29), čija je tržišna vrijednost dva milijuna eura.