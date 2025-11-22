PSG visokom pobjedom ponovno preuzeo vrh francuske lige

Podijeli :

U 13. kolu francuske Ligue 1 Paris Saint Germain je na Parku prinčeva ugostio Le Havre. Parižanima je trebala pobjeda za povratak na vrh francuske lige i do nje su došli rezultatom 3:0.

Gosti su uspjeli odoljevati do 29. minute kada je Koreanac Lee Kang-In na asistenciju Nuna Mendesa pogodio za 1:0. Unatoč dominaciji, Parižani su do drugog gola uspjeli doći tek u 65. minuti.

Tada je na scenu stupio Joao Neves koji je zabio za 2:0. Nakon toga povratka više nije bilo za Le Havre, a kad je u 87. minuti Bradley Barcola zabio za 3:0 bilo je jasno da PSG može upisati nova tri boda u Ligue 1.

S 3:0 su tako Parižani došli do 30 bodova u ligi te su sada ponovno preuzeli vrh. Njihov prvi pratitelj je Marseille s 28 bodova te Lens s isto toliko na svom kontu. Obje te ekipe upisale su pobjede u subotu.

Za PSG sada slijedi domaći ogled u Ligi prvaka s Tottenhamom nakon čega će za vikend gostovati kod Monaca.