PSG minimalnom pobjedom povećao prednost na vrhu francuske lige

Puno teže od očekivanog su nogometaši PSG-a osvojili tri ligaška boda u subotu, u gostima su svladali Le Havre 1:0 u ogledu 24. kola francuske Ligue 1.

Povećao je time PSG prednost na vrhu ljestvice, sada ima četiri boda više od drugoplasiranog Lensa. Le Havre je ostao na 13. mjestu ljestvice.

Pobjednika je odlučila situacija iz 37. minute kada je Kang-In asistirao, a Barcola glavom pogodio domaću mrežu. Do kraja se PSG mučio premda je u 79. minuti sve moglo postati lakše za goste, ali tada Doue nije realizirao jedanaesterac.

Na kraju su Parižani čak strahovali za pobjedu, Le Havre je pritisnuo, ali nije došao do pogotka i iznenađujućeg osvajanja boda.

Nogometaši Monaca uspješno su odradili subotnji domaći posao protiv Angersa te su slavili s 2:0. Tri boda Monaco je osigurao u uvodnom dijelu drugog poluvremena kada je postigao oba pogotka. Prvo je gostujuću mrežu naciljao Balogun u 57. minuti, dok je pet minuta kasnije Adingra bio strijelac za konačnih 2:0.

Monaco je minimalno napredovao na ljestvici i trenutačno je sedma momčad Ligue 1, dok je Angers ostao na 12. poziciji.

U prvom subotnjem dvoboju nogometaši Rennesa su pred svojim navijačima pobijedili Toulouse s 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Nordin u 27. minuti, a nova su tri boda ponovno pomaknula Rennes na peto mjesto ljestvice. Toulouse je ostao deseti, ali ujedno je ta momčad nastavila s negativnim nizom. Bez ligaške pobjede je Toulouse u posljednjih pet susreta, a u tom je razdoblju dva puta remizirao i tri puta izgubio.

Sve ostale utakmice ovog kola igraju se u nedjelju. Parovi su Paris FC – Nica, Lille – Nantes, Lorient – Auxerre, Metz – Brest i Marseille – Lyon.