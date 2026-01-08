Prvo ovogodišnje pojačanje na Rujevici, odmah se upisao i u povijest Rijeke!

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver

Tornike Morchiladze prva je ovogodišnja akvizicija HNK Rijeka.

Riječ je o ofenzivnom igraču koji može pokrivati obje krilne pozicije, a ujedno je i prvi Gruzijac u povijesti kluba. Morchiladze je s Rijekom potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, uz opciju produljenja na još jednu sezonu.

Novopečeni igrač Rijeke je stasao u omladinskoj školi Dinama iz Tbilisija, gdje je postupno izborio mjesto u prvoj momčadi te stekao status standardnog prvotimca i mladog reprezentativca Gruzije. Dodatno seniorsko iskustvo skupljao je kroz dvije sezone provedene na posudbi u FC Telaviju.

U protekloj sezoni Morchiladze je za Dinamo Tbilisi upisao 30 službenih nastupa i postigao 12 pogodaka, a bio je i član gruzijske reprezentacije na Europskom prvenstvu za igrače do 21 godine.

“Znam da je Rijeka, gledano povijesno, jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj i jedva čekam istrčati na travnjak te dati svoj maksimum za ovaj klub. Zašto Rijeka? Rijeka je aktualni prvak, a moje ambicije poklopile su se s ambicijama kluba”, rekao je Morchiladze.