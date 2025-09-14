Protivnik Dinama u EL preokretom do nove pobjede, Mbappe zabio za ostanak na vrhu

Nogometaši Lillea, jednog od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, preokretom su pobijedili Toulousea sa 2:1 u susretu četvrtog kola francuskog prvenstva.

Gosti su poveli u 51. minuti golom Franka Magrija, no deset minuta prije kraja Toulouse je ostao s igračem manje nakon što je isključen Alexis Vossah .

Lille je pritiskao i u 90. minuti je stigao do izjednačenja golom Nabila Bentaleba iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Rasmus Nicolaisen igravši rukom.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Ethan Mbappe, mlađi brat Realove zvijezde Kyliana, je u osmoj minuti nadoknade zabio za pobjedu domaćina.

Bio je to prvi gol 18-godišnjeg veznjaka u francuskoj Ligue 1.

Lille je ovom pobjedom barem privremeno preuzeo vrh ljestvice sa 10 bodova, PSG je drugi s bodom manje, ali i susretom manje.

Dinamo će protiv Lille igrati u sklopu 5. kolaEuropske lige, 27. studenog na stadionu Stade Pierre-Mauroy.