Proslavljeni Francuz nedavno je završio karijeru, a sada je već pronašao trenersku praksu

AnthonyBIBARD FEP Panoramic via Guliver

Samuel Umtiti (31), bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 2018., odlučio je okončati svoju profesionalnu nogometnu karijeru zbog dugotrajnih problema s koljenom. Ipak, ostaje u nogometu – krenuo je putem trenerskog poziva.

Od početka tjedna obavlja trenersku praksu u Paris FC-u, članu francuske Ligue 1, gdje nije samo promatrač, već aktivno sudjeluje u svakodnevnom radu i usavršava se kako bi stekao UEFA-ine trenerske licence.

Umtiti je profesionalni put započeo u Lyonu, a zatim preselio u Barcelonu, koja je za njega izdvojila 25 milijuna eura. Najveći vrhunac karijere doživio je 2018. godine kada je s francuskom reprezentacijom osvojio naslov svjetskog prvaka. Međutim, zbog niza ozljeda, njegova karijera krenula je silaznom putanjom, što je dovelo do smanjenja minutaže i na koncu odlaska iz Barcelone. Kratko je nosio dres Leccea, a zatim Lillea, gdje je i zaključio svoju igračku karijeru.

Danas, kroz angažman u Paris FC-u, Umtiti želi iskoristiti znanje i iskustvo stečeno u elitnom nogometu kako bi se afirmirao kao trener. Klub ga vidi kao ozbiljnog kandidata za budućnost u svom stručnom stožeru, a njegov cilj je jednog dana samostalno voditi momčad.