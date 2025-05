Priču o peharu za prvaka komentirali iz HNS-a: ‘Bit će dostavljen na vrijeme’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

Kako će pehar osvajaču SHNL-a biti uručen i kako će izgledati logistika po tom pitanju, jedna je od glavnih tema koje zaokupljaju hrvatsku nogometnu javnost uoči vikenda odluke u domaćem prvenstvu. Jurica Jurjević, voditelj Odjela za sigurnost Hrvatskog nogometnog saveza ponudio je neke odgovore.

“Što se tiče pehara, on će biti dostavljen na vrijeme i sukladno željama i potrebama”, jasan je bio Jurjević.

Priznaje, međutim, da situacija nije jednostavna budući da se peharu nadaju čak tri kluba – Rijeka, Dinamo i Hajduk – iz tri regije.

Zanimljiva priča vrti se i oko mjesta na kojem će čekati šampionski pehar. Kako se sve utakmice igraju istovremeno (nedjelja, 17 sati), a pehar je samo jedan, nije jasno gdje će biti uručen.

Spominjale su se filmske opcije, poput transporta helikopterom ili čekanja delegacije HNS-a na Bosiljevu, kako bi se nakon konačnih rezultata uputili prema stadionu gdje će se slaviti.

Jurjević nije otkrio koju će HNS opciju odabrati.

“Jedina specifičnost je, ali možda i olakšavajuća okolnost, to što se sve utakmice igraju u isto vrijeme u tri različita grada, u tri različite regije, pa će to biti malo možda veće opterećenje na lokalne policije, ali zapravo nema onoga mimoilaženja na autoputu, tako da ne očekujemo ništa više od onoga što smo imali do sada.”

“Odredili smo nekako optimalno vrijeme odigravanja u 17 sati, da ne bude prerano i zbog TV prava i same zanimljivosti utakmice, s jedne strane. S druge strane, da ljudi koji će dolaziti i putovati, da imaju dovoljno vremena da se na vrijeme vrate, da to ne ode daleko u noć i tako dalje. Svi smo uključeni i angažirani s istim ciljem da to sve prođe”, zaključio je Jurjević.