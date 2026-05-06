Prestianni će zbog incidenta s Viniciusom propustiti i utakmice SP-a

Argentinski krilni napadač Gianluca Prestianni suočava se s mogućnošću propuštanja prvih utakmica na Svjetskom prvenstvu, ako će biti uvršten u reprezentaciju, nakon što je Međunarodna nogometna federacija (Fifa) u srijedu proširila njegovu suspenziju zbog homofobnog ponašanja na područje cijelog svijeta.

Igraču Benfice je Europska udruga nogometnih saveza (Uefa) izrekla zabranu nastupa na šest utakmica, od čega tri utakmice uvjetno, nakon optužbi da je uvrijedio brazilskog napadača Viniciusa Juniora iz Real Madrida tijekom dvoboja u doigravanju Lige prvaka.

Zabrana se odnosi na Uefine klupske natjecateljske utakmice ili reprezentativne natjecateljske utakmice, ali ne na prijateljske utakmice ili utakmice domaće lige.

“Disciplinska komisija Fife odlučila je proširiti zabranu koju je Uefa nametnula igraču SL Benfice Gianluci Prestianniju s učinkom na cijeli svijet. Sankcija je proširena u skladu s člankom 70. Disciplinskog kodeksa Fife”, rekao je glasnogovornik Fife za Reuters.

Proširenje na cijeli svijet, koje je zatražila Uefa, znači da bi Prestianni propustio prve dvije utakmice na Svjetskom prvenstvu u kojima će suparnici Argentine biti reprezentacije Alžira i Austrije.

Prestianni je odslužio jednu utakmicu ove kazne kada je propustio uzvratnu utakmicu protiv Real Madrida.

Dvadesetogodišnjak ima ograničeno međunarodno iskustvo, jer je za Argentinu nastupio samo jednom, kao zamjena u završnici prijateljske utakmice protiv Angole u studenom prošle godine.

Argentina se nalazi u skupini J na Svjetskom prvenstvu i prvu će utakmicu odigrati 16. lipnja protiv Alžira, prije nego što se sučeli s Austrijom i Jordanom.