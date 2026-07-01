Livaja i predsjednik Hajduka održali sastanak: Evo o čemu su raspravljali

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HNK Hajduk Split

Dok nogometaši Hajduka u Sloveniji odrađuju pripreme za novu sezonu te danas od 18:15 sati igraju prijateljsku utakmicu protiv Celja, glavna priča oko splitskog kluba i dalje je status kapetana Marka Livaje.

Nakon što je Livaja iznenada potjeran s priprema, Hajduk je dva dana kasnije službenim priopćenjem ublažio retoriku objavivši kako napadač nije na transfer-listi te kako se na njega računa u novoj sezoni, a sada je došlo i do pomaka u komunikaciji.

Hajduk detaljno objasnio zašto je Livaja potjeran s priprema Hajduk izdao novo priopćenje: ‘Livaja nije na transfer listi i klub računa na njega’

Prema pisanju Indexa, Marko Livaja je, u pratnji svog menadžera održao sastanak s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem. Na sastanku se raspravljalo o trenutnom statusu i budućnosti kapetana Bijelih, no konkretnih zaključaka ili konačnih odluka s tog sastanka još uvijek nema.

Podsjetimo, Hajduk je jučer javno istupio i pojasnio kronologiju događaja koji su doveli do drastične mjere udaljavanja prve zvijezde momčadi iz pripreme baze:

“Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 2026./2027., što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema”, naveli su s Poljuda.

Iz kluba su također naglasili kako se suspenzija odnosi isključivo na razdoblje trajanja priprema u Sloveniji te da će se Livaja po povratku momčadi u Split priključiti treninzima prve momčadi pod vodstvom trenera.

“Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer-listi i kako je on igrač na kojeg klub računa. Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu kluba i poštovanju klupske hijerarhije”, zaključili su u službenom priopćenju iz Hajduka.

Očito je da je sastanak s predsjednikom Bilićem bio prvi korak u rješavanju ove krize, a navijači s nestrpljenjem čekaju epilog razgovora koji bi mogao odrediti smjer Hajduka u novoj sezoni.