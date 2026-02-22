Premierligaš u svojoj strategiji ima poglavlje o održivom prijevozu, a na kratka putovanja putuje avionom

Podijeli :

xSimonxTraylenx PSI-23788-0080 via Guliver Image

Jedan od najmanjih klubova u Premier League, Bournemouth, našao se pod povećalom javnosti zbog načina putovanja na gostujuće utakmice. Još u kolovozu otkriveno je da je klub odlučio avionom prijeći svega 160 kilometara do Londona na susret s Tottenhamom. Sličan potez ponovljen je i prošlog vikenda, kada je momčad u petak letjela u glavni grad na dvoboj protiv West Hama. Let traje tek dvadesetak minuta, iako vlakom ta relacija traje manje od dva sata, a automobilom oko dva i pol sata u povoljnim uvjetima, piše Daily Mail.

Odluka je izazvala čuđenje jer klub u svojoj sedmerostraničnoj strategiji održivosti ima posebno poglavlje o “održivom prijevozu”, u kojem se obvezuje smanjivati oslanjanje na zračni promet, uzimajući u obzir ekološke aspekte, logistiku i sportske performanse.

Iz Bournemoutha nisu željeli komentirati situaciju, no izvori bliski klubu tvrde da trener Andoni Iraola nastoji skratiti vrijeme putovanja kako bi igrači imali više vremena za pripremu utakmica. Ni vodstvo lige nije se oglasilo, poručivši tek da su odluke o načinu putovanja u nadležnosti samih klubova.

U drugoj priči vezanoj uz putovanja, navijači Torquay United doživjeli su neugodno iznenađenje nakon poraza 4:2 od Eastbournea. Osim razočaranja rezultatom, ostali su bez mjesta u vlastitom autobusu za povratak kući jer su igrači odlučili preuzeti njihovo vozilo, navodno zbog udobnijih sjedala i više prostora za noge. O neobičnom događaju izvijestio je Torquay United Travel Club, dok se klub zasad nije očitovao.