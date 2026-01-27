Zabio je spektakularan pogodak Arsenalu za vikend, a sada će morati pauzirati

Patrick Dorgu (21) morat će na dulju pauzu zbog ozljede zadnje lože te će, prema informacijama novinara Laurieja Whitwella, izbivati oko deset tjedana.
Ozlijedio se u pobjedi Manchester Uniteda protiv Arsenala 3:2, u susretu u kojem je postigao i atraktivan pogodak iz voleja.
Iako se u prvi tren činilo da nije riječ o ozbiljnom problemu, pretrage su potvrdile ozljedu. Dorgu je bio u odličnoj formi, s pet sudjelovanja u golovima u posljednjih sedam ligaških utakmica, te je bio standardan u početnoj postavi pod privremenim trenerom Michaelom Carrickom.
Njegov povratak predviđen je nakon reprezentativne stanke u ožujku. United, koji je nedavno ostao i bez Matthijsa de Ligta, sljedeću utakmicu igra kod kuće protiv Fulhama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!