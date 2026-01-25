VIDEO / United golčinom Cunhe srušio Arsenal i zakomplicirao borbu za naslov!

Podijeli :

U derbiju 23. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je kao gost svladao vodeći Arsenal s 3-2 i skočio na četvrto mjesto.

Domaći su poveli autogolom Martineza (29-ag) koje ga je pogodila lopta koju je prema golu uputio Odegaard, ali na odmor je otišlo s rezultatom 1-1 jer je Mbeumo (37) iskoristio poklon Zubimendija koji mu je ničim izazvan dodao loptu ravno u noge.

VIDEO / Palace u rasulu, Chelsea na južnoamerički pogon preskočio Liverpool

Početkom nastavka Dorgu (50) je fantastičnim udarcem s više od 20 metara doveo United u prednost, da bi u završnici susreta pala još dva pogotka. Prvo je Merino (84) u gužvi uspio poravnati na 2-2, ali nedugo potom je Cunha (87) još jednim lijepim pogotkom vratio prednost na stranu gostiju.

Nakon prvog ovosezonskog poraza vodeći Arsenal je ostao na 50 bodova, četiri više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville, dok je Manchester United četvrti s 38 bodova, jednim više od petog Chelseaja i dva od šestog Liverpoola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.