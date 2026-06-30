Rodri igra ozlijeđen? Nakon Mundijala odlazi na operaciju ‘misteriozne’ ozljede

Prema istim navodima, operacija bi se trebala obaviti nakon što Španjolska zaključi svoj nastup na turniru, gdje ih u nokaut-fazi očekuje dvoboj s Austrijom. Engleski mediji navode i da Manchester City zasad ne želi komentirati situaciju u kojoj se nalazi nekadašnji osvajač Zlatne lopte.

Rodri ulazi u posljednju godinu ugovora na Etihadu, a i dalje stoji ponuda kluba za produženje suradnje. Ipak, pregovori navodno trenutačno ne napreduju, u trenutku kada se u pozadini spominje i interes drugih velikih klubova, uključujući Real Madrid.