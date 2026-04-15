Jose Mourinho preuzima klub iz Premier lige?

Howe je pod sve većim pritiskom zbog neujednačenih rezultata i plasmana u sredini ljestvice, što ne odgovara ambicijama kluba, piše talkSPORT. Prema informacijama transfer stručnjaka Alexa Crooka, Mourinho je “stvaran i vjerodostojan kandidat” za njegovog nasljednika.

VIDEO / Ivanović asistirao, a Mourinho poludio i zaradio crveni karton

“Pritisak na Eddieja Howea pomalo raste. Prema mojim saznanjima, Jose Mourinho je stvaran i vjerodostojan kandidat za njegovog nasljednika”, izjavio je Crook. Dodao je i kako je Portugalac u dobrim odnosima sa sportskim direktorom Danom Ashworthom još iz vremena u Chelseaju te da želi povratak u Premier ligu jer smatra da tamo ima nedovršenog posla.

Newcastle se trenutno nalazi oko sredine ljestvice, a sezonu su obilježile promjenjive igre i brojne ozljede važnih igrača. Vlasnici iz saudijskog PIF-a imaju visoke ciljeve, pa bi izostanak plasmana u europska natjecanja mogao ugroziti Howeovu poziciju.

Mourinho je u Premier ligi vodio Chelsea, Manchester United i Tottenham, a poznat je i po velikom poštovanju prema legendarnom igraču Newcastlea Sir Bobbyju Robsonu, s kojim je surađivao na početku karijere.

Aktualni trener Benfice o Newcastleu je ranije govorio biranim riječima: “Uživam biti ovdje. Sviđaju mi se ljudi, stadion i atmosfera. Publika je sjajna, puna entuzijazma, i dragi su mi ‘Geordieji’.”