VIDEO / Ivanović asistirao, a Mourinho poludio i zaradio crveni karton

Podijeli :

Sport Klub

U nedjelju navečer odigrao se veliki O Classico između Benfice i Porta. Iako je Porto poveo s 2:0, Benfica se vratila golovima Andreasa Schjelderupa i Leandra Barreira. U tom drugom golu, koji je stigao u 89. minuti, sudjelovao je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović. Iako mu Jose Mourinho baš i ne vjeruje previše, Ivanović je dobio minute u ovom susretu te je sjajnim ubačajem s desne strane pronašao Luksemburžanina koji je pogodio za 2:2 i remi Benfice i Porta. Odmah nakon tog gola poludio je legendarni Jose Mourinho koji je ušao u raspravu s klupom Porta te je na kraju, kao i njegov igrač Nicolas Otamendi, zaradio crveni karton.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.