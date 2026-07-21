Engleski klub ispao iz lige, a onda prodao zvijezdu za ogroman iznos

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AP Photo/Karen Warren via Guliver

Al Hilal nastavlja s velikim ulaganjima na tržištu. Saudijski klub dogovorio je transfer nizozemskog krilnog igrača Crysencija Summervillea iz West Hama za iznos od oko 80 milijuna eura, objavio je The Athletic.

24-godišnji ofenzivac uskoro bi trebao odraditi liječnički pregled nakon čega bi trebao potpisati višegodišnji ugovor sa saudijskim klubom.

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Summervilleov odlazak iz West Hama nije iznenađenje nakon što je londonski klub prošle sezone ispao iz Premier lige. Za Nizozemca su ranije interes pokazivali Roma, Manchester United i Aston Villa, no najveću ponudu poslao je Al Hilal.

Nizozemac je u West Ham stigao 2024. iz Leeds Uniteda, a za klub je upisao 56 nastupa uz sedam pogodaka i pet asistencija prošle sezone. Za reprezentaciju Nizozemske debitirao je ove godine te je do sada skupio četiri nastupa i dva gola.

Summerville je još jedno veliko ime koje napušta West Ham ovog ljeta, nakon što je klub ranije prodao Mateusa Fernandesa Tottenhamu za 85 milijuna funti.

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