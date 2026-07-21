Dambrauskas slavio u drugom pretklolu Lige prvaka, Hrvat asistirao za pobjedu

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(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

U utorak navečer krenulo je drugo pretkolo Lige prvaka, a od 18 sati igrale su se četiri utakmice. Najzanimljivija hrvatskoj javnosti bila je utakmica Sabaha iz Baku jer je njihov trener Valdas Dambrauskas, nekadašnji strateg Hajduka. Njegova momčad igrala je protiv finskog KuPS-a iz Kuopija te je slavila s 1:0.

Momčad litavskog trenera bila je znatno bolja u prvom poluvremenu. Dominirali su protiv KuPS-a te su u 33. minuti stigli do vodećeg pogotka. Strijelac je bio Umarali Rakhmonaliyev, no taj gol poništen je zbog prekršaja u napadu.

Nisu očajavali igrači Sabaha koji su ipak u prvoj minuti sudačke nadoknade preko Veljka Simića stigli do vodstva od 1:0 na poluvremenu. Za taj pogodak asistirao je hrvatski veznjak Ivan Lepinjica koji je svojevremeno igrao u Zadru, Rijeci i Slaven Belupu.

Dominacija Sabaha nastavila se u drugom poluvremenu, no azerbajdžanski prvak nije uspio zabiti novi gol pa su se morali zadovoljiti s minimalnom pobjedom od 1:0.

U ostalim utakmicama koje su počele u 18 Ararat-Armenia porazila je Shamrock Roverse s 2:0, Slovan Bratislava je u gostima slavio protiv Iberije 1999 s 2:0 dok je Mjallby s 3:0 bio bolji od Lincolna.

Uzvrati su na rasporedu sljedećeg utorka.