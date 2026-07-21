Engleski klub ispao iz lige, a onda prodao zvijezdu za ogroman iznos

Al Hilal nastavlja s velikim ulaganjima na tržištu. Saudijski klub dogovorio je transfer nizozemskog krilnog igrača Crysencija Summervillea iz West Hama za iznos od oko 80 milijuna eura, objavio je The Athletic.
24-godišnji ofenzivac uskoro bi trebao odraditi liječnički pregled nakon čega bi trebao potpisati višegodišnji ugovor sa saudijskim klubom.
Summervilleov odlazak iz West Hama nije iznenađenje nakon što je londonski klub prošle sezone ispao iz Premier lige. Za Nizozemca su ranije interes pokazivali Roma, Manchester United i Aston Villa, no najveću ponudu poslao je Al Hilal.
Nizozemac je u West Ham stigao 2024. iz Leeds Uniteda, a za klub je upisao 56 nastupa uz sedam pogodaka i pet asistencija prošle sezone. Za reprezentaciju Nizozemske debitirao je ove godine te je do sada skupio četiri nastupa i dva gola.
Summerville je još jedno veliko ime koje napušta West Ham ovog ljeta, nakon što je klub ranije prodao Mateusa Fernandesa Tottenhamu za 85 milijuna funti.
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