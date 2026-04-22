Chelsea: Počinje nova era našeg kluba

AP Photo/Kin Cheung, File via Guliver

Nogometašice londonskog Chelseaja od iduće sezone sve domaće utakmice igrat će na stadionu Stamford Bridge, objavio je klub.

Do sada je Stamford Bridge bio rezerviran za prvu mušku momčad, uz poneki izuzetak, dok su djevojke od 2017. igrale na Kingsmeadowu.

VIDEO / Brighton visokom pobjedom produbio krizu Chelseaja, Englez gol proslavio kao Ronaldo Chelsea srušio niz negativnih rekorda u Premier ligi

Klub je odlučio kako će i nogometašice od iduće sezone igrati na Stamford Bridgeu, dok će se Kingsmeadow, kapaciteta 4.800 mjesta, koristiti za utakmice akademije.

“Počinje nova era. Ovo je novo poglavlje, ali naša ambicija ostaje ista. Želimo pobijediti. Želimo osvojiti što više trofeja”, poručili su iz kluba.

U otvorenom pismu navijačima, igračice londonskog kluba opisale su potez kao emotivan, ali važan korak za klub.

“Napuštanje Kingsmeadowa nakon devet godina je gorko-slatko. Međutim, Stamford Bridge pruža pozornicu koju ova ekipa zaslužuje. Želimo stvoriti daljnju povijest. To je ono što je Chelsea oduvijek radio, nastavit ćemo tu ostavštinu s našim navijačima uz nas na Bridgeu”, poručile su igračice.

Ženski nogometni klub Chelsea je osnovan prije 34 godine, a do sada je osam puta bio prvak Engleske, te šest puta pobjednik FA kupa. U Ligi prvaka je najdalje dogurao do finala 2021. u kojem je slavila Barcelona s 4-0.