VIDEO / Brighton visokom pobjedom produbio krizu Chelseaja, Englez gol proslavio kao Ronaldo

U 34. kolu engleske Premier lige na Amex stadionu snage su odmjerili Brighton i Chelsea. Očekivao se izjednačen susret, ali Galebovi su na kraju potpuno nadigrali Bluese te su slavili s 3:0.

Već u trećoj minuti Brighton je poveo golom Ferdija Kadioglua, a taj rezultat na semaforu stajao je do 56. minute. Novi gol Brightona tada je zabio Jack Hinshelwood.

Posljednji čavao u lijes Chelseaja zabio je Danny Welbeck u 91. minuti.

Ovim slavljem Brighton je preuzeo šesto mjesto Premier lige te je gurnuo Chelsea na sedmo. Ono što londonsku momčad mora zabrinjavati jest da im je ovo peti uzastopni poraz u Premier ligi, a sve su ostvarili bez zabijenog gola. To im se dogodilo prvi put nakon 114 godina i 1912. kada su imali jednako lošu formu.

Do kraja 34. kola, koje će se zaključiti ovaj vikend, Chelsea može znatno pasti na tablici jer 12. Fulhamu bježe samo tri boda.

