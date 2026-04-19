Chelsea srušio niz negativnih rekorda u Premier ligi

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Chelsea prolazi kroz vrlo teško razdoblje pod vodstvom trenera Liama Roseniora. Londonska momčad upala je u ozbiljnu rezultatsku krizu, a negativni statistički nizovi jasno pokazuju koliko je stanje zabrinjavajuće.

Nestabilna forma koja je trajala mjesecima sada je prerasla u potpuni pad, a posljednji rezultati djeluju gotovo nevjerojatno. U Premier ligi Chelsea je vezao četiri poraza bez ijednog postignutog pogotka, što im se nije dogodilo još od 1998. godine.

Problemi su posebno vidljivi na domaćem terenu, gdje je momčad upisala tri uzastopna prvenstvena poraza, prvi put nakon 1993. godine. Takvi podaci potvrđuju da se ne radi samo o prolaznoj lošoj seriji, već o jednoj od najtežih kriza u novijoj povijesti kluba.

Gledajući širu sliku, situacija je još ozbiljnija. Od početka ožujka Chelsea je izgubio sedam od deset utakmica u svim natjecanjima. Time su postali ekipa s najviše poraza među klubovima iz pet najjačih europskih liga u tom razdoblju.