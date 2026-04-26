Predsjednik Porta: Dinamo nas je izigrao, to nije novo za klubove iz Hrvatske!

Cijeli slučaj od početka je izazvao velike kontroverze, a predsjednik portugalskog kluba André Villas-Boas u opširnom intervjuu za njemački Kicker oštro je kritizirao, kako kaže, sustavno iskorištavanje mladih igrača i zaobilaženje pravila radi profita.

Shema za zaobilaženje pravila

Villas-Boas tvrdi da je cijeli transfer bio unaprijed isplaniran. “Za nas je i dalje jasno da je Cardosov transfer u amaterski klub u Hrvatskoj u konačnici imao dvije svrhe: prvo, odvesti ga iz Porta bez prava kluba na odštetu i, drugo, što prije ga prebaciti u neki drugi vrhunski klub, vjerojatno u jednu od pet najjačih liga. To se, naravno, i dalje može dogoditi”, rekao je.

Dodao je i da je prelazak u NK Dinamo Odranski Obrež, prema njihovom mišljenju, bio način da se zaobiđu FIFA-ina pravila te da taj potez nije imao veze s obiteljskim razlozima.

Sumnje i kritike

Predsjednik Porta istaknuo je da mu je cijela situacija bila vrlo neobična, s obzirom na to da je igrač iz jednog od najboljih razvojnih sustava prešao u mali hrvatski amaterski klub bez tradicije. “Situacija je, najblaže rečeno, bila vrlo čudna. Transfer u Dinamo Odranski Obrež najprije je blokirala FIFA i, zbog pohlepe uključenih, dječak je ostao bez kluba sve dok nije napunio 16 godina i potpisao za Dinamo Zagreb.”

Tvrdi i da je obitelj bila povezana s agentom kojem su navodno obećane visoke provizije.

Sustav koji se ponavlja

Villas-Boas smatra da nije riječ o izoliranom slučaju nego o obrascu ponašanja. “Čini se da to nije iznimka. Izgleda da se i dalje događa, posebno s hrvatskim klubovima”, rekao je, spominjući i druge slične primjere.

Kritike na račun Dinama

Posebno je prozvao Dinamo Zagreb, tvrdeći da klub nije reagirao na sporne okolnosti transfera. “Odlučio se za Dinamo Zagreb, klub koji po našem mišljenju nije pokazao nikakvu zabrinutost oko njegova prelaska iz Porta u NK Dinamo Odranski Obrež. Nisu nas kontaktirali i čak su pokušali izbjeći plaćanje FIFA-ine naknade za razvoj. Iz toga možete izvući vlastite zaključke. Izigrani smo”, izjavio je.

Dodao je i da je igrač mogao već biti dio prve momčadi Porta te da je cijela situacija štetna prije svega za samog nogometaša.

Zaključak

Na kraju je naglasio da problem vidi u sustavu i ulozi agenata, a ne u samom igraču ili klubovima koji ga sada imaju. Pozvao je i na strože mjere zaštite maloljetnih nogometaša, istaknuvši primjer Argentine koja ograničava nastupe igrača koji bez suglasnosti kluba odlaze u inozemstvo.