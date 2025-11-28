Predsjednik Barcelone: ‘U Realu pate od barcelonitisa’

Podijeli :

xS.xRosx via Guliver Image

Predsjednik Barcelone Joan Laporta govorio je na prezentaciji knjige u Andori gdje nije propustio dotaknuti se svojih najvećih rivala Real Madrida.

Osvrnuo se Laporta na nedavne pokušaje predsjednika Real Madrida Florentina Pereza da oskrnavi Barceloninu prošlost. Tu je ponajprije mislio na Negreira slučaj. Riječ je o španjolskom sucu, rođenom u Barceloni, a smatra se da je katalonska ekipa njemu nudila mito. Negreira je izjavio kako mu je Barcelona davala novac, ali samo kako bi sudio neutralno.

Laporta je o tome imao svašta za reći. Najviše se istaknula njegova rečenica o tome da u Realu imaju “barcelonitis” jer im je to još jedan u nizu pokušaja da “od ničega naprave nešto”. Istaknuo je da povijesno suci u Španjolskoj favoriziraju Real nakon čega je spomenuo nedosuđeni prekršaj Viniciusa Juniora u kojem je Elcheovom vrataru, prema riječima Laporte “umalo slomio nos”.

Sve je zaključio pohvalom na račun svoje ekipe i obraćanjem Realu:

“Mi smo bili ekipa koja je igrala najbolji, najprepoznatljiviji, najcjenjeniji nogomet i bili smo poštovani zbog svega što smo napravili. Nemojte tražiti loše izlike”, zaključio je predsjednik Barcelone