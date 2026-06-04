Predsjednička kampanja u Realu: Perez najavio povratak Mourinha i veliko pojačanje

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AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Real Madrid će ovo ljeto dovesti trenera Josea Mourinha i francuskog reprezentativnog braniča Ibrahimu Konatea, rekao je klupski predsjednik Florentino Perez u intervjuu novinama AS objavljenom u četvrtak.

“Mogu vam jamčiti da ako i dalje budem predsjednik Real Madrida, jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu Konate igrat će za nas od sljedeće sezone. I neće biti jedini od velikih obrambenih nogometaša koji će doći ostanem li na čelu kluba”, izjavio je Perez.

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U Real Madridu se u nedjelju održavaju prijevremeni predsjednički izbori na kojima se natječu 79-godišnji Perez i 37-godišnji izazivač Enrique Riquelme Vives. To su prvi izbori u klubu nakon 2006. godine te će na njima glasati članovi Real Madrida.

Perez, koji je na čelu već 23 godine, potvrdio je da će na klupu s koje odlazi Alvaro Arbeloa dovesti Mourinha iz Benfice.

“Mourinho je jedan od velikih trenera na svijetu i bio je vrlo važan Real Madridu u razdoblju kada je bio s nama”, rekao je. “Mourinho i Konate će biti moja prva pojačanja”, dodao je.

Portugalac je već bio trener Real Madrida od 2010. do 2013.

Konateu, 27-godišnjem braniču Liverpoola, ugovor istječe 30. lipnja. Iz Real Madrida su otišli ovaj mjesec austrijski kapetan i stoper David Alaba i desni bek Dani Carvajal.

Nogometaši Real Madrida nisu osvojili niti jedan trofej ove sezone, a Perez je sazvao izbore premda mu mandat traje još tri godine. Na njima želi potvrditi da ima podršku članova kluba, ujedno njegovih vlasnika.

Poduzetnik iz energetskog sektora Riquelme Vives prvi je kandidat koji se suprotstavio Perezu. Građevinar se, naime, posljednjih godina jedini prijavljivao za mjesto predsjednika pa mu se tako produživao mandat.

Riquelme Vives, koji bi za sportskog direktora doveo bivšeg Realovog napadača Raula Gonzaleza, ispunio je uvjet da je 20 godina član kluba. Donio je i jamstvo od 190 milijuna eura koji će biti upotrebljeni ako klub upadne u financijske probleme. Jamstvo u visini 15 posto proračuna kluba uvjet je da bi netko bio predsjednik.