Poznato je tko sudi iduću utakmicu BiH: S njim na terenu Balkanci ne gube

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Pravdu na utakmici drugog kola skupine između Bosne i Hercegovine i Švicarske dijelit će portugalski sudac João Pinheiro. Ovaj 38-godišnjak upravo će tog 18. lipnja ubilježiti svoj premijerni nastup na Svjetskim prvenstvima, a izabranici Sergeja Barbareza imaju itekakvog razloga za optimizam ako je vjerovati tradiciji.

Naime, popularni Zmajevi nisu poraženi u jedinom dosadašnjem susretu u kojem im je Pinheiro sudio. Bilo je to u posljednjem kolu kvalifikacija kada je BiH na gostovanju izvukla bod protiv Austrije (1:1). Iako je Bosni i Hercegovini tada trebala pobjeda za izravan plasman na Mundijal (kako bi preskočili Austrijance na prvom mjestu), izbjegnuti poraz objektivno je bio jako dobar rezultat.

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Edin Džeko i društvo sigurno se ne bi bunili da identičnim ishodom završi i okršaj sa Švicarskom, koja u četvrtak (21:00) slovi za favorita.

Zanimljivo je da Portugalac ima bogato iskustvo kada su u pitanju utakmice reprezentacija s prostora bivše Jugoslavije. Pored spomenutog dvoboja Austrije i BiH, sudio je još pet utakmica regionalnih selekcija – i niti jedna nikada nije upisala poraz pod njegovim vodstvom:

14.10.2020: Slovenija – Moldavija 4:0

14.06.2022: Rumunjska – Crna Gora 0:3

25.03.2023: Hrvatska – Wales 1:1

09.09.2024: Slovenija – Kazahstan 3:0

20.03.2025: Austrija – Srbija 1:1

Nakon uvodnog i hvalevrijednog remija protiv domaćina Kanade u Torontu (1:1), Bosna i Hercegovina ima odličnu priliku za povijesni plasman u nokaut fazu.

Čak i ako dožive poraz od Švicarske, pobjeda nad Katarom 24. lipnja (21:00) praktički bi im osigurala prolazak među 32 najbolje selekcije na svijetu.

Ovo je Zmajevima drugo sudjelovanje na najvećoj svjetskoj pozornici, nakon premijernog nastupa u Brazilu 2014. godine kada su ispali u grupnoj fazi. Tada su svladali Iran (2:1), ali su minimalni porazi od Argentine (2:1) te Nigerije (1:0) – na koji je izravno utjecao sporno poništen pogodak Edina Džeka – presudili njihovom ispadanju. Sretni Portugalac Pinheiro sada bi mogao biti ključan faktor za ispisivanje nove stranice povijesti.