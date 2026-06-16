Izbornik Novog Zelanda nakon osvojenog boda: ‘Ovo boli’

Izbornik Novog Zelanda Darren Bazeley pohvalio je svoje igrače za borbenu igru ​​u remiju 2-2 s Iranom u ponedjeljak, unatoč tome što su bili primamljivo blizu prve pobjede na Svjetskom prvenstvu, rekavši da su pokazali kvalitetu potrebnu za premostiti tu prepreku.

“To bi mogla biti naša najbolja igra ikad, ili otkad sam uključen u All Whitese, što je dugo vremena”, rekao je Bazeley. “Sveukupno, mislim da je to bila stvarno jaka igra i mislim da smo svijetu pokazali tko smo i tko su naši igrači.”

Neriješeno znači da sve četiri momčadi u skupini imaju jedan bod nakon što je Belgija ranije u ponedjeljak remizirala 1-1 s Egiptom.

To također znači da Novi Zeland — u svom trećem nastupu u finalu — ostaje bez pobjede na Svjetskom prvenstvu nakon sedam utakmica.

Bazeley je rekao da je njegova momčad imala dovoljno kvalitetnih trenutaka da dođe do tri boda, ali je priznao da je boljelo što je bila tako blizu toj nedostižnoj pobjedi.

“Došli smo ovdje pobijediti, a danas smo bili tako blizu ispisivanja povijesti”, rekao je. “Nismo pobijedili nijednu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a danas smo bili tako blizu tome, i to boli.”