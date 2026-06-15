Sudac Hrvatske i Engleske ima burnu prošlost s Tuchelom: ‘Dao bih mu ocjenu jedan od deset’

FIFA World Cup 15. lip 20268:35 0 komentara
Guliver

Francuski sudac Clement Turpin vodit će utakmicu Svjetskog prvenstva između Engleske i Hrvatske, a iza sebe ima zanimljivu povijest s engleskim izbornikom Thomasom Tuchelom.

Njihov najpoznatiji sukob dogodio se u četvrtfinalu Lige prvaka 2023. godine, kada je Turpin tijekom dvoboja Bayerna i Manchester Cityja isključio tadašnjeg trenera bavarske momčadi nakon dva žuta kartona. Na toj je utakmici donio nekoliko kontroverznih odluka, uključujući i crveni karton Dayotu Upamecanu koji je naknadno poništen zbog zaleđa.

Nakon ispadanja Bayerna Tuchel nije skrivao nezadovoljstvo suđenjem.

“Dvije stvari nisu bile na razini – teren nije bio u dobrom stanju, a nažalost, i sudac je bio E kategorije”, poručio je njemački stručnjak.

Tu nije stao pa je dodatno pojačao kritike riječima: “Dao bih mu ocjenu jedan od deset. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno na ovoj razini”  te zaključio:

“Svirao je sve i svašta. Sve je bilo protiv nas. Na kraju, nismo ni bili u poziciji da preokrenemo stvari s tri čovjeka protiv sebe. To je činjenica.”

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