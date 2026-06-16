Iranski izbornik: Mi smo najzlostavljanija momčad na cijelom Svjetskom prvenstvu

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

U Miamiju su u noći s ponedjeljka na utorak u prvom kolu skupine H snage odmjerili Urugvaj i Saudijska Arabija. Činilo se da će Saudijska Arabija doći do pobjede jer je vodila do 80. minute, no na kraju je Urugvaj zabio za izjednačenje i konačnih 1:1.

Izbornik iranske reprezentacije, Amir Ghalenoei, u ponedjeljak navečer tvrdio je da je njegova momčad bila “najzlostavljanija” na Svjetskom prvenstvu, referirajući se na poteškoće s kojima se suočavala ekipa Melli u kontekstu rata sa Sjedinjenim Državama.

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“Mi smo najzlostavljanija momčad na cijelom Svjetskom prvenstvu”, rekao je izbornik na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Reprezentativac Mehdi Taremi je objasnio da su on i njegova momčad morali u ponedjeljak navečer otputovati u Tijuanu u Meksiku prije povratka u Los Angeles na utakmicu protiv Belgije u nedjelju. “To je veliki stres za igrače, imamo malo podrške, mislim da je FIFA mogla bolje.”

“Jedan od naših analitičara treba doći i obaviti medijski posao; cijela ova stvar je katastrofa”, požalio se, iako nije želio tražiti “opravdanja” nakon frustrirajućeg remija te je izrazio nadu za sljedeće dvije utakmice.

“Umorni smo od ove situacije. Imali smo mnogo problema posljednjih mjeseci. Želimo samo mir i radost – zar to nisu slogani FIFA-e?”, dodao je 33-godišnji napadač, otkrivši da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino posjetio igrače u svlačionici.

“Pitali su ga iste stvari, on želi pomoći, ali postoje i drugi problemi koji ih ometaju”, rekao je, bez izravnog spominjanja američke administracije.