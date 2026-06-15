Talijani: Gattuso želi dovesti jednog od najboljih igrača Dinama

Luka Stojković mogao bi ovog ljeta napraviti veliki iskorak u karijeri.
Prema pisanju Corriere dello Sporta, za ofenzivca Dinama ozbiljno je zainteresiran Lazio, čiji novi trener Gennaro Gattuso traži igrača koji može pokriti ulogu ofenzivnog veznog, ali i krilne pozicije.
Talijanski medij navodi kako se Stojković nalazi među kandidatima za pojačanje rimskog kluba te ga opisuje kao kreativnog igrača sposobnog igrati između linija, uz procijenjenu vrijednost između osam i deset milijuna eura. Gattuso dobro poznaje hrvatski nogomet zahvaljujući radu u Hajduku prije dvije sezone, što se smatra jednim od razloga njegova interesa za Dinamovog veznjaka.
Iza 22-godišnjeg Stojkovića je odlična sezona u kojoj je postigao 13 pogodaka i upisao 12 asistencija, a svojim igrama prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača zagrebačke momčadi. Transfermarkt mu je nedavno gotovo značajno povećao vrijednost, s tri na sedam milijuna eura, nakon što je s Dinamom osvojio duplu krunu i dobio priznanje za najboljeg mladog igrača prvenstva.
Unatoč interesu iz Italije, zasad nema informacija da je Lazio poslao službenu ponudu. Stojković ima važeći ugovor s Dinamom, koji zbog njegove važnosti u momčadi i velike tržišne vrijednosti neće lako pristati na prodaju. Ipak, eventualni odlazak u Serie A predstavljao bi velik korak u karijeri mladog hrvatskog nogometaša, dok bi Gattuso u njemu dobio igrača čije kvalitete već dobro poznaje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!