Poznat točan termin derbija Hajduka i Dinama na Poljudu koji bi mogao prelomiti sezonu

Hajdučki portal/ Luka Mladinić

Poznat je točan termin i posljednjeg najvećeg hrvatskog derbija ove sezone.

Hajduk i Dinamo sastaju se na Poljudu u sklopu 33. kola HNL-a, a sada je poznat i točan termin derbija. Bit će to u 16 sati, u subotu 3. svibnja, piše to na službenim stranicama lige. Moguće je da će to biti i utakmica koja će potencijalno prelomiti sezonu, no to ćemo još vidjeti.

Što se derbija tiče, Dinamo do kraja sezone igra protiv Osijeka na Maksimiru (29. kolo), zatim i protiv Rijeke na istom mjestu (32. kolo), a zatim ide u goste Hajduku.

Hajduk prije te utakmice ide na gostovanje Osijeku (32. kolo), dok će u 35. kolu udomaćiti Rijeku na Poljudu. Rijeka će biti domaćin Osijeku 31. kolu, četiri dana prije okršaja s Dinamom.