Poznati portal rangirao svjetske derbije, evo gdje su smjestili Dinamo i Hajduk

xxAntexCizmicx via Guliver

Portal SportBible napravio je vlastiti popis 50 najvećih nogometnih derbija na svijetu.

Najvećim derbijem svijeta proglasili su onaj između Boce Juniors i River Platea (jedan od njih obilježio je Diego Buonanotte), a “Večiti derbi”, onaj između Crvene Zvezde i Partizana, smjestili su na 22. mjesto.

Što se tiče najvećeg hrvatskog derbija, SportBible smjestio je derbi Dinama i Hajduka na 27. mjesto ljestvice.

50 najvećih derbija svijeta prema Sport Bibleu:

1. Boca Juniors vs River Plate (Argentina)

2. Barcelona vs Real Madrid (Španjolska)

3. Celtic vs Rangers (Škotska)

4. Nacional vs Penarol (Urugvaj)

5. Lazio vs Roma (Italija)

6. Fenerbahče vs Galatasaray (Turska)

7. Liverpool vs Manchester United (Engleska)

8. Gremio vs Internacional (Brazil)

9. Borussia Dortmund vs Schalke (Njemačka)

10. Al Ahly vs Zamalek (Egipat)

11. Marseille vs Paris Saint-Germain (Francuska)

12. Chivas Guadalajara vs Club America (Meksiko)

13. AC Milan vs Inter Milan (Italija)

14. Portsmouth vs Southampton (Engleska)

15. Independiente vs Racing Club (Argentina)

16. Ajax vs Feyenoord (Nizozemska)

17. FK Velež vs HSK Zrinjski (Bosna i Hercegovina)

18. Flamengo vs Fluminense (Brazil)

19. Olympiacos vs Panathinaikos (Grčka)

20. Arsenal vs Tottenham Hotspur (Engleska)

21. East Bengal vs Mohun Bagan (Indija)

22. Partizan Beograd vs Crvena zvezda (Srbija)

23. Corinthians vs Palmeiras (Brazil)

24. Newcastle United vs Sunderland (Engleska)

25. Real Betis vs Sevilla (Španjolska)

26. Raja vs Wydad (Maroko)

27. Hajduk Split vs Dinamo Zagreb (Hrvatska)

28. Benfica vs Sporting (Portugal)

29. Colo-Colo vs Universidad de Chile (Čile)

30. Genoa vs Sampdoria (Italija)

31. Kaizer Chiefs vs Orlando Pirates (Južna Afrika)

32. Dinamo Bucharest vs FCSB (Rumunjska)

33. Esteghlal vs Persepolis (Iran)

34. Barcelona vs Emelec (Ekvador)

35. Glentoran vs Linfield (Sjeverna Irska)

36. Cerro Porteno vs Olimpia (Paragvaj)

37. CSKA Sofia vs Levski Sofia (Bugarska)

38. Alianza Lima vs Universitario (Peru)

39. Hamburg vs St. Pauli (Njemačka)

40. America vs Deportivo Cali (Kolumbija)

41. Dynamo Moscow vs Spartak Moscow (Rusija)

42. Bahia vs Vitoria (Brazil)

43. FC Seoul vs Suwon Bluewings (Južna Koreja)

44. Everton vs Santiago Wanderers (Čile)

45. Athletic Bilbao vs Real Sociedad (Španjolska)

46. Newell’s Old Boys vs Rosario Central (Argentina)

47. Lyon vs St-Etienne (Francuska)

48. Portland Timbers vs Seattle Sounders (SAD)

49. Blooming vs Oriente Petrolero (Bolivija)

50. Sheffield United vs Sheffield Wednesday (Engleska)