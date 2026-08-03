Como uvodi kontroverzno pravilo za navijače: Tri izostanka i ostajete bez sezonske ulaznice

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xNicolòxCampox via Guliver

Klub Martina Baturine odlučio se na radikalan potez.

Como je uoči povijesne sezone, u kojoj će prvi put nastupiti u Ligi prvaka, uveo stroga pravila za vlasnike godišnjih ulaznica.

Nakon što je osvajanjem petog mjesta u Serie A izborio senzacionalan plasman u elitno europsko natjecanje, interes navijača za domaće utakmice naglo je porastao.

Zbog ograničenog kapaciteta stadiona Sinigaglia, koji će za europske susrete moći primiti oko 11.000 gledatelja, klub je odlučio uvesti posebne mjere.

Prema novim pravilima, Como zadržava pravo oduzeti godišnju ulaznicu svakom navijaču koji bez opravdanog razloga propusti više od tri domaće utakmice. U tom slučaju vlasnik bi mogao izgubiti i pravo prvenstva pri kupnji godišnje ulaznice za sljedeću sezonu.

Klub na taj način želi osigurati da mjesta na tribinama budu namijenjena navijačima koji redovito dolaze na utakmice i aktivno podržavaju momčad.

Istodobno je Como pozvao vlasnike godišnjih ulaznica da, ako nisu u mogućnosti prisustvovati utakmici, svoje ulaznice ustupe isključivo osobama za koje znaju da navijaju za klub. Kao razlozi za tu odluku navedeni su sigurnost te želja da se sačuva prepoznatljiva atmosfera na stadionu.

U tijeku su i radovi na stadionu Sinigaglia kako bi zadovoljio sve infrastrukturne zahtjeve UEFA-e i mogao ugostiti utakmice Lige prvaka.

Como je prošle sezone ispisao klupsku povijest plasmanom u Ligu prvaka, a sada želi osigurati da i atmosfera na tribinama bude na razini najveće europske nogometne pozornice.