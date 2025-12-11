Povijesni iskorak Leipziga: Prva žena je CEO u Bundesligi

Podijeli :

xEibner-Pressefoto FabianxFriesex via Guliver

Nekadašnja švicarska reprezentativka Tatjana Haenni postala je prva žena koja je imenovana na funkciju izvršne direktorice nekog nogometnog kluba u Bundesligi. Od srijede obavlja tu dužnost u Leipzigu. je nakon igračke karijere duže od deset godina radila na raznim funkcijama vezanima uz ženski nogomet u Fifi. Bila je zadužena za ženski nogomet i u Švicarskom nogometnom savezu, a prije imenovanja u Leipzigu bila je sportska direktorica u američkoj Nacionalnoj ženskoj nogometnoj ligi (NWSL).

“U razgovorima je impresionirala sve nas i članove odbora svojom stručnošću, ali i kombinacijom posebnih znanja, liderskih sposobnosti i strateškog razmišljanja“, rekao je predsjednik Oliver Mintzlaff, na čije će mjesto Haenni zapravo doći.

Haenni će službeno preuzeti dužnost 1. siječnja 2026. godine.

“Jako se radujem ovoj novoj ulozi i izazovu. Uvjerena sam da uz ozbiljan timski rad i fokus na snage Leipziga možemo u potpunosti iskoristiti veliki potencijal. Želim da zajedno nastavimo putem uspjeha i ostvarimo naše ambiciozne ciljeve“, poručila je 59-godišnja Henny.