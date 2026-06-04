Marčinko ‘pregazila’ protivnicu u prvom kolu Makarske

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Najbolja hrvatska tenisačica Petra Marčinko uvjerljivom je pobjedom započela svoj nastup na zemljanom WTA 125 turniru kojem je domaćin Makarska.

Marčinko je meč protiv švedske tenisačice Caijse Hennemann, 280. na svijetu, započela u srijedu, ali je kiša odmah na startu prekinula dvoboj i odgodila ga za četvrtak. Nastavak nije dugo trajao jer je Marčinko, 51. igračica na svijetu, suparnici prepustila tek jedan gem i slavila s uvjerljivih 6-1, 6-0.

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Zanimljivo da je Šveđanka dobila prvi gem meča nakon čega je uslijedilo čak 12 gemova u nizu hrvatske igračice.

U drugom kolu 20-godišnja Marčinko će igrati protiv dvije godine starije Čehinje Barbore Palicove koja je u prvom kolu svladala Luciju Ćirić Bagarić sa 6-2, 6-4.

Tijekom četvrtka mečeve prvog kola još će odraditi dvije hrvatske tenisačice. Tena Lukas igra protiv Latvijke Semenistaje, dok Leu Bošković očekuje dvoboj protiv Amerikanke Montgomery.