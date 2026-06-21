Poruka za Barbareza? ‘To nam je možda najviše nedostajalo u dosadašnjem dijelu SP-a’

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Pred Bosnom i Hercegovinom je posljednji ispit u grupnoj fazi na SP-u

U srijedu od 21 sat izabranici Sergeja Barbareza igraju protiv Katara. Računica je jasna, BiH treba pobjedu nakon remija protiv Kanade (1:1) i poraza od Švicarske (4:1). Uoči subotnjeg treninga s medijima je razgovarao Amar Dedić, jedan od najboljih igrača u reprezentaciji.

“Mislim da se svi možemo složiti da utakmica nije bila onakva kakva je trebala biti. Previše smo dopustili Švicarcima, ali ne mogu nikoga kriviti jer su se dečki borili do kraja. Vidjelo se da smo svi dali sve od sebe. Nakon crvenog kartona bilo je puno teže. Tada smo primili nekoliko golova, ali mislim da je najveći problem bio to što se moramo usuditi igrati više.

Moramo više napadati, usuditi se, a ne samo braniti, jer imamo kvalitetu za puno više. Imamo dobre igrače i dokazali smo da možemo igrati protiv kvalitetnih momčadi. Samo trebamo imati više hrabrosti i samopouzdanja. To nam je možda najviše nedostajalo u dosadašnjem dijelu prvenstva” započeo je Dedić i tako, indirektno ili direktno, poslao poruku izborniku Sergeju Barbarezu.

Najavio je Dedić idućeg protivnika.

“Sada imamo utakmicu u kojoj smo na papiru favoriti. Očekujem drugačiji pristup i drugačiju igru. Moramo biti momčad koja će stvarati šanse i igrati u protivničkoj polovici. Znamo da moramo pobijediti. Nemamo više što izgubiti. Moramo pokazati što znamo, napasti od prve minute i odmah poslati poruku da želimo pobijediti. Realno, možemo i moramo pobijediti u ovoj utakmici ako želimo proći dalje.”

Naglašava kako poraz od Švicarske nije poremetio atmosferu u svlačionici.

“Rezultat protiv Švicarske bio je previsok i sigurno nas boli, ali još uvijek smo u igri za prolazak. To je ono što je najvažnije. Nemamo razloga za lošu atmosferu i ona stvarno ne postoji. Svi razmišljamo samo o ovoj utakmici. Koncentrirani smo i spremni dati sve od sebe. Moramo biti spremni. Nemamo vremena biti nespremni. Znamo što možemo i idemo punom snagom u napad. Vjerujemo u sebe i vjerujemo da možemo ostvariti svoj cilj”, zaključio je Dedić.