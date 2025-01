Pomoćni trener Hajduka: Znamo Misterov karakter, vjerujem da će sutra biti s nama

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Novinarima se uoči sutrašnje utakmice protiv Slaven Belupa na Poljudu umjesto Gennara Gattusa, koji ima problema s gripom, obratio pomoćni trener Luigi Riccio.

“Mislimo da će Rino sutra biti s nama. Njegov karakter je dobro poznat, sigurno će biti s nama” rekao je Riccio u uvodu te odgovorio na pitanja.

Kako ocjenjujete prijelazni rok?

Vrlo smo zadovoljni sa Šegom. Sigurni smo da će nam biti od velike koristi u zoni terena gdje je potrebna kvaliteta, energija, osobnost. Sigurno da je on pojačanje. Za ostale igrače ne mogu govoriti dok netko ne dođe.

Kakav Hajduk možemo očekivati protiv Slaven Belupa?

Nakon pauze jako je teško odigrati prve utakmice. Mnogo je nepoznanica kod svih momčadi. Trebamo se iznova adaptirati na hrvatsko prvenstvo. Puno se i naporno radilo na pripremama. Vidio sam energiju kod igrača i želju da zajedno rastu. Baš taj rast i zajedništvo je ono što nam treba. Belupo je jako vertikalan, brzi su i neugodni, imaju kvalitetu. Moramo biti na dobroj razini da dođemo do pozitivnog rezultata.

Koliko Hajduk mora biti oprezan, a koliko agresivan?

Treba biti oboje. Utakmica će biti sastavljena od mnoštva manjih utakmica. U jednom dijelu će trebati biti energičan, a onda će trebati i spustiti loptu na zemlju.

Tko će biti na desnoj strani, Sigur, Hrgović ili Melnjak? I tko je u prednosti, Bamba ili Durdov?

Sigur i Hrgović konkuriraju za desni bok, a Diallo i Melnjak lijevo. Uz to Sigur može biti i u veznom redu, na poziciji ‘šestice’. To ovisi o planu za određenu utakmicu. Sutra ćemo vidjeti gdje će i hoće li biti korišten Sigur. Bamba i Durdov zalagali su se na pripremama. Durdov kao mlad igrač ima uspone i padove, što je i očekivano.

Je li Slaven najnezgodniji protivnik za otvaranje drugog dijela sezone?

Istina. Dolaze igrati utakmicu života, kao i svaka momčad koja dođe na Poljud. Neopterećeni su i jako opasni. Imaju Nestorovskog, vrlo je lukav. Tu su Lepinjica, Liber, Ćubelić, Dolček, Crepulja…Trenirali smo u mnogo različitih liga, ne postoji lagana utakmica. Tako je i u SHNL-u.

Je li Marko Livaja među najboljim igračima kojeg ste ikad trenirali?

Znate kakav je Mister, od svih traži još više. Marko je sposoban nositi momčad. U prvom dijelu sezone žrtvovao se maksimalno, očekujemo ga u takvom izdanju i u drugom dijelu sezone. Bilo je velikih igrača koje smo trenirali u Napoliju, Milanu, Valenciji i Marseilleu.

Kažu da ste vi glavni taktičar u Gattusovom stožeru. Gdje mislite da su Hajduku najviše potrebna pojačanja?

-Svaki član stožera ima nešto svoje što daje. Svi smo na raspolaganju kako bi pomogli Misteru. Doveli smo Šegu, uz njega imamo i Biuka na toj poziciji. Na toj poziciji je najpotrebnija brzina i svježina. Kada dođu novi igrači onda ćemo pričati o njima.

Kako ste doživjeli Hajdukove navijače?

To je lako pitanje. Naši navijači u ligi su već prvaci i to s velikom prednošću u odnosu na druge. Pomažu nam jako puno. Moramo biti na njihovoj razini. To nije lako. Moramo pokazati da zaslužujemo njihov nivo. To se postiže tako da budemo momčad. Moramo se boriti kao oni.

Hajdukov najveći rival je Dinamo. Kako vidite situaciju s Cannavarom, može li na kraju sezone Gattuso slaviti?

Nadamo se, radimo na tome. Dinamo je na visokoj razini. Fabio ima internacionalnu karijeru, ne samo kao igrač, već i kao trener. Ali, ne trebamo govoriti o Dinamu, već o Slavenu.