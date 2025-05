Podravina na nogama uoči finala Kupa: ‘I da pobijedimo 5:0, ne mora nam biti dovoljno za revanš’

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Uzbuđenje u Podravini ovih je dana na vrhuncu jer u srijedu se u Koprivnici igra prva utakmica finala SuperSport Hrvatskog kupa između Slaven Belupa i Rijeke.

Uoči dvije najveće utakmice u povijesti kluba, trener Mario Kovačević je rekao:

“Znamo svi koliko je bilo teško doći do finala i sad kad smo tu želimo dati sve od sebe i osvojiti trofej, koji bi bio prvi za naš klub. Teško će biti, Rijeka je favorit, ali imamo dvije utakmice i u ovoj prvoj bih bio zadovoljan bilo kakvom pobjedom. Međutim, garancije nema, da pobijedite i 5:0 ne možete reći da je to dovoljno za Rujevicu.”

I dok je Rijeka osvojila Kup već šest puta iz devet finala, Slaven Belupo igra u tek trećem finalu. Prethodna dva izgubio je od Dinama.

“Naša razmišljanja idu u tom smjeru da u prvoj utakmici dođemo do prednosti, ali znamo koliko je Rijeka dobra. Unatoč tome, nećemo odustati od našeg načina igre, jer on nam je i donio sve ovo što sad imamo. Očekujem zanimljivu i dobru utakmicu u kojoj ćemo mi doći do pobjede. Nemam razloga sumnjati u svoje dečke, učimo na svojim greškama i vjerujem da ćemo sutra bit pravi”, kaže Kovačević, čija je momčad u prorijeđenom sastavu proteklog vikenda doživjela težak poraz od Dinama 5:0 u domaćem prvenstvu.

“Nama je svaka sljedeća najvažnija i to stalno govorim. Sad smo došli u malu krizu, a te probleme radimo sami sebi. Međutim, ovo je finale Kupa i nemamo što puno razmišljati. Svi oni najbolji krenut će od prve minute i idemo po pobjedu”, dodao je Kovačević i pohvalio kolegu trenera Rijeke Radomira Đalovića.

“Drago mi je zbog njih, pogotovo trenera Đalovića. Guraju na dva fronta, čitali smo da žele osvojiti i Kup, što je razumljivo, i ne vjerujem da će kalkulirati uoči Poljuda. Igrat će mu sigurno oni najspremniji, tako je stalno i zato tako dobro i guraju na dva fronta. Ovo je finale Kupa, nema tu previše razmišljanja. Sutra je dan D i idemo svi dati sve od sebe.”

Ovakve utakmice kao stvorene su za iskusne igrače koji su puno toga u karijeri prošli, poput kapetana Slavena Tomislava Božića, stožernog igrača obrane.

“Atmosfera je uvijek dobra, dobro se radi i trenira, a sama riječ finale nama predstavlja nešto veliko i daje dodatni motiv. Veselimo se toj utakmici i ne možemo je dočekati. Vjerujem u krasan ambijent, protivnik je odličan i veći motiv od toga nam sigurno ne treba.”

Čudno mu je, a nije jedini, što se finale igra na dvije utakmice umjesto jedne.

“Možemo reći da igramo dva finala. Neobično je za razliku od ostatka Europe i svijeta, svi igraju na jednu, a mi dvije, ali to je tako. Najvažnije je da se mi veselimo i jednoj i drugoj, radili smo teško za ovo i želimo sve što nas je pratilo kroz sezonu pretočiti u ovu utakmicu.”

Hoće li činjenica što mnogi igrači u svlačionici nisu do sada imali priliku osvojiti neki trofej biti otegotna za Farmaceute?

“Ima u svlačionici veliki dio igrača koji nikada nisu igrali finale Kupa i samim time problema s motivacijom ne bi trebalo biti. Došli smo u finale nakon teške i dugačke sezone i napravit ćemo sve da osvojimo Kup. Želimo biti generacija koja će se zlatnim slovima upisati u povijest kluba. Skupila se lijepa, krasna skupina ljudi koja želi igrati dobar nogomet, vodi nas trener koji nas sa svojim stožerom dobro priprema cijelu sezonu i želimo igrati onako kako smo igrali i dosad.”

Komentirao je Božić i Rijeku.

“Jako nezgodna i dobra ekipa. Igraju okomit, brzi nogomet i jako mi se sviđaju. Cijenimo i poštujemo njihove igrače, dobro su vođeni, činjenica da guraju na dva fronta pokazuje njihovu kvalitetu koja je neupitna, ali igramo doma i želimo napraviti dobar rezultat za uzvrat.”

Prva se utakmica finala igra u Koprivnici u srijedu u 18 sati, a revanš je 29. svibnja na Rujevici u Rijeci od 19 sati.