Pobjeda u Barceloni, ali ne i u Lilleu: Mbappe zaustavio PSG

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

U derbiju 7. kola francuske lige Lille i PSG su odigrali 1-1, pa su Parižani preuzeli vrh tablice.

Nuno Mendes je u 66. minuti doveo europskog prvaka u vodstvo, a bod je Lilleu spasio 18-godišnji Ethan Mbappe, mlađi brat zvijezde Reala Kyliana Mbappea, četiri minute prije kraja.

Kylian Mbappe in Lille to watch his brother score against his former club PSG 😱 pic.twitter.com/HSm40HQgNv — ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2025

Poslije reprezentativne pauze Parižani će dočekati Strasbourg, a zatim se zaputiti u Leverkusen na okršaj Lige prvaka.

Izabranici Bruna Genesija zauzimaju sedmu poziciju sa 11 bodova, a u narednoj utakmici domaćeg prvenstva gostovat će kod Nantesa.