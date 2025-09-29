Pašalićev Orlando do važnog boda na samom kraju susreta

Nogometaši Orlando Cityja odigrali su 1:1 na gostovanju protiv Cincinnatija i osvojili važan bod u borbi za plasman u doigravanje za prvaka sjevernoameričkog MLS-a.

Togoanski napadač Ahoueke Denkey je doveo Cincinnati u vodstvo u 73. minuti, a Orlando City je do izjednačujućeg pogotka došao pred sam kraj, u šestoj minuti sučevog dodatka, kad je mrežu pogodio Alex Freeman .

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić je bio u početnoj postavi momčadi s Floride, a igrao je do 83. minute. Orlando je tijekom utakmice bio bolja momčad, što pokazuje i statistički podatak od čak sedam izglednih prilika za postizanje pogotka, ali su Pašalić i suigrači samo jednom uspjeli svladati domaćeg vratara, koji često nije morao ni intervenirati zbog nepreciznosti suparnika.

Orlando City je na sedmom mjestu Istočne konferencije MLS-a s 52 boda. To je pozicija koja donosi plasman u doigravanje, ali do kraja sezone će Orlando odigrati još tri utakmice od kojih je prva posebno važna. Na rasporedu je u noći s 4. na 5. listopada po srednjoeuropskom vremenu, kad će Orlando ugostiti Columbus Crew, momčad koja je osma na ljestvici Istočne konferencije s 50 bodova, ali ima i utakmicu više od Orlanda.

Vodeća momčad Istočne konferencije je Philadelphia Union sa 63 boda, a drugi je