Dinamo potvrdio dolazak mladog hrvatskog talenta

Dinamo je potvrdio dolazak novog igrača.
Nakon Stjepana Radeljića i Mislava Oršića u Dinamo je stigao Gabrijel Šivalec, 18-godišnje lijevo krilo Slaven Belupa. Šivalec je rođen u Zaboku i proizvod je Slavenove škole, a iza njega je sezona u kojoj je za seniorsku momčad upisao 21 nastup, dva gola i jednu asistenciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova se vrijednost trenutačno procjenjuje na 500 tisuća eura.
Pretprošle sezone redovito je igrao u juniorskoj Prvoj NL, gdje je upisao 35 ligaških nastupa i postigao pet golova. Prošlog ljeta priključen je seniorima na pripremama, a priliku je vrlo brzo iskoristio.
Za juniorsku reprezentaciju Hrvatske upisao je tri nastupa, a smatra ga se jednim od većih talenata hrvatskog nogometa.
“Nadareni osamnaestogodišnjak, krilni napadač i hrvatski U19 reprezentativac, Gabi je danas potpisao višegodišnji ugovor s našim klubom. Na Maksimir dolazi iz Slaven Belupa pa znamo da mu plavi dres dobro stoji, a mi mu želimo dobrodošlicu i puno sreće!”, poručili su iz Dinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!