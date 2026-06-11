Na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi gledat ćemo najvišeg igrača u povijesti: Evo o kome je riječ

Florian Wiegele, vratar austrijske reprezentacije, visok 2,05 metara, najviši je igrač koji je ikada nastupio za neku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.
Rekord je dosad držao vratar Heerenveena i Nizozemske Andries Noppert s visinom od 2,03 metra. Postavio ga je na prethodnom Mundijalu u Kataru 2022. godine, srušivši rekord skupine igrača visokih 2,02 metra, među kojima je bio i nekadašnji srpski golgeter Nikola Žigić.
Florianu Wiegeleu prijatelji su zbog njegove košarkaške visine nadjenuli nadimak „Dugi” (Langer).
Ovaj 25-godišnjak, rođen u Grazu, bez problema bi mogao igrati i košarku, no ljubav prema nogometu, odnosno branjenju, bila je jača.
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