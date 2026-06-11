Na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi gledat ćemo najvišeg igrača u povijesti: Evo o kome je riječ

FIFA World Cup 11. lip 202619:50 0 komentara
(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Florian Wiegele, vratar austrijske reprezentacije, visok 2,05 metara, najviši je igrač koji je ikada nastupio za neku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Rekord je dosad držao vratar Heerenveena i Nizozemske Andries Noppert s visinom od 2,03 metra. Postavio ga je na prethodnom Mundijalu u Kataru 2022. godine, srušivši rekord skupine igrača visokih 2,02 metra, među kojima je bio i nekadašnji srpski golgeter Nikola Žigić.

Florianu Wiegeleu prijatelji su zbog njegove košarkaške visine nadjenuli nadimak „Dugi” (Langer).

Ovaj 25-godišnjak, rođen u Grazu, bez problema bi mogao igrati i košarku, no ljubav prema nogometu, odnosno branjenju, bila je jača.

Karijeru je započeo u domovini, a od 2024. godine član je Viktorije Plzeň iz Češke.

Ove je godine debitirao na vratima austrijske reprezentacije, a sada je doživio da se nađe na istom Svjetskom prvenstvu kao i njegov idol iz djetinjstva, vratar Bayerna i njemačke reprezentacije Manuel Neuer.

Sljedeći najviši igrači na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu su Englez Dan Burn (2,01 m), vratar Kolumbije Álvaro Montero (2,01 m) i branič Bosne i Hercegovine Stjepan Radeljić (2,01 m).

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