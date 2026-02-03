Oglasio se Jagušićev menadžer: ‘On se sprema za Hajduk na Poljudu’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Pojavila se informacija da Dinamo dovodi Adriana Jagušića i da bi danas trebao odraditi liječnički pregled.

Javio se Jagušićev menadžer kako bi demantirao informaciju koju je plasirao tportal.

“Otišlo je predaleko sve to i osjećam potrebu da moram zaštiti Adriana od medijskih napisa koji su se pojavili. Dakle, nije istina da je Jagušić na liječničkom pregledu u Zagrebu. Igrač je fokusiran na Slaven Belupo i sprema se za sljedeću utakmicu protiv Hajduka na Poljudu”, rekao je kratko menadžer Matej Škegro za Germanijak.

Ni trener Dinama Mario Kovačević nije na press konferenciji nakon pobjede protiv Vukovara (3:1) htio komentirati mogući dolazak Jagušića.

“Ne bih to komentirao. To je pitanje za predsjednika i za sportskog direktora, ali jasno je da bi nam dobro došao još jedan vezni igrač.”

Spomenuti portal piše kako tu ipak ‘ima nečeg’. Dinamo tek sprema pravu ponudu, razgovori su počeli, kontaktirat će ponovno čelnike Slavena Belupa, razgovarati još jednom s Jagušićem i njegovim zastupnicima i vidjeti kako stvari stoje.

Ove sezone Jagušić je u 22 nastupa za Slaven Belupo zabio devet golova i upisao šest asistencija. Belupo igra protiv Hajduka u subotu od 17.15 sati.