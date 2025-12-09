Ozlijedio se Kylian Mbappe? Upitan je za okršaj sa Cityjem!

Podijeli :

Alberto Gardin via Guliver

Nižu se problemi u Real Madridu.

Kylian Mbappe mogao bi propustiti veliki okršaj Real Madrida s Manchester Cityjem u Ligi prvaka zbog ozljede lijeve noge. Francuski napadač nije sudjelovao na otvorenom treningu Los Blancosa dan uoči utakmice protiv momčadi Pep Guardiole na Bernabeuu.

Trener Reala Xabi Alonso na konferenciji za medije nije spomenuo nikakvu Mbappeovu ozljedu uoči dvoboja s Cityjem, no na treningu koji je uslijedio novinari su primijetili da napadač nije bio prisutan, kao ni veznjak Eduardo Camavinga.

POVEZANO Alonso: Kad ste trener Real Madrida spremni ste na sve

Španjolska radijska postaja Cadena Cope objavila je da je Mbappe zadobio ozljedu lijeve noge i sada je upitno hoće li nastupiti protiv Cityja.

Mbappe je ove sezone najbolji igrač Reala, s 25 golova u La Ligi i Ligi prvaka te četiri asistencije.

Alonso je pod velikim pritiskom nakon teškog domaćeg poraza 2:0 od Celta Viga u nedjelju. Taj je rezultat ostavio Real četiri boda iza Barcelone u borbi za naslov, dok su u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima upisali samo dvije pobjede.