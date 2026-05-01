VIDEO / Mallorca u Kataloniji upisala ključnu pobjedu u borbi za ostanak

Podijeli :

Nogometaši Mallorce su došli do sva tri boda na gostovanju u Gironi, gdje su pobijedili istoimenog domaćina s minimalnih 1:0 i time si povećali izglede za ostanak u La Ligi, gdje su momčadi od 11. do 19. mjesta u razmaku od samo šest bodova.

Samu Costa (43) je bio strijelac jedinog pogotka, kojim je Mallorca došla do desete pobjede i s 38 bodova skočila na 15, mjesto.

Isti broj bodova ima i Girona koja je na 16. poziciji. Ispod njih su Alaves s 36 bodova, Sevilla (34), Levante (33) i Oviedo (28) koji ima samo teoretske izglede za ostanak u La Ligi.

